Suoni eclettici: alla scoperta di HUNDREDMILLIONTHOUSAND

Rompere i generi e le categorie precostituite è una delle sfide che si è posto Noel Jon (in arte HUNDREDMILLIONTHOUSAND), produttore di origine persiano-filippina che ora è di base in Canada. La sua musica è adatta per musicare un’opera d’arte, un film d’avanguardia ed è perfetta anche per i nostri pensieri più reconditi.

Nel suo immaginario c’è una forte caratterizzazione del concetto di futuro, inteso nel più ampio senso possibile del termine. Nel suo primo EP l’artista aveva anche ibridizzato il suo stile dark omaggiando il patrimonio musicale mediorientale, cultura da cui proviene molta della sua attitude musicale.

Qui potete sentire il singolo appena uscito: