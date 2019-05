Beak>, nuovo brano ed EP

I Beak> , anima krautpsichedelica di Geoff Barrow dei Portishead, inaugurano la bella stagione dei festival con il Primavera Sound di Barcellona dove – molto probabilmente – troveranno spazio le quattro canzoni di “We Can Go”, EP in uscita il 21 giugno per la Invada Records e ispirato dal recente viaggio della formazione inglese in Messico.

Un mese fa la band ha pubblicato una prima anteprima della nuova uscita discografica, “Life Goes On“. E adesso arriva una nuova anticipazione, la title track omonima : “la canzone più normale” del gruppo a detta degli stessi interessati.