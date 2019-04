“Sauropoda” : ritorna il groove kosmich funk degli svizzeri L’Eclair

“Sauropoda” , nuovo album degli svizzeri L’Eclair in uscita il 24 maggio per la Beyond Beyond Is Beyond Records, cattura al meglio la natura del gruppo di stanza a Ginevra : la veste da live band, sempre pronta ad improvvisare jam sull’onda di ritmi afro-beat, kraut, psych e con un’anima ricca di groove. Non è un caso quindi che il disco sia stato registrato tra il 15 e il 16 ottobre 2018 dal live engineer della formazione, Benoit “Gérard” Erard. Quasi a voler rendere ancora più caldo, pulsante lo spirito da dance floor impazzito dei precedenti “Polymood” (2018) e “Cruise Control” (2017).

“Castor MacDavid”, secondo singolo estratto dal nuovo lavoro, è la perfetta canzone space disco : ballabile e lisergica. “We call it crunchy house disco, but call it whatever you’d like. Just play it loud and boogie” ci tiene a precisare la band.



(Monica Mazzoli)