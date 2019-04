Lo scorso 12 aprile ?Alos (Stefania Pedretti degli OvO) e Xabier Iriondo (Afterhours) hanno tenuto a Neive (Cuneo), al Citabiunda, il secondo concerto a supporto del loro nuovo disco in duo, “Coscienza di sé”, dedicato alle parole anarco-femministe di Emma Goldman.

“Coscienza di sé” è uscito il 12 aprile 2019 per le etichette Sangue Disken e Cheap Satanism, in vinile e digitale.

Queste le foto di Fabrizio Borio:

foto di Fabrizio Borio