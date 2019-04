Refectori, nature morte sonore

Il progetto Refectori è interessante, in quanto il musicista spagnolo (di Barcellona) Xavier Longàs parte dal campionamento dei suoni quotidiani che lo circondano, utilizzando un registratore Zoom H5, per passare successivamente alla loro manipolazione per creare una composizione musicalmente armonica. Una sorta di “natura morta” sonora.

Il suo primo full lenght si intitola “Espleni”, è da poco stato pubblicato su Hedonic Reversal.

Refectori si è esibito nei festival di Barcellona, per il Bicefal festival, per la terza e quarta edizione della Conferenza WAV a El Pumarejo e per eventi presso il principale centro artistico della città, l’Hangar. Ha anche partecipato ad eventi organizzati dalla nota etichetta techno Diffuse Reality e per il celebre collettivo di eventi underground HEX.

(Paolo Bardelli)