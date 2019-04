FKA Twigs è tornata, ascolta “Cellophane”

Era dal 2016 che non potevamo ascoltare un nuovo brano a firma FKA Twigs. La songwriter e ballerina inglese non è certo stata con le mani in mano, considerando AVANTgarden, il suo magazine pensato e lanciato su Instagram, e le varie collaborazioni musicali e video.

Il suo ritorno è stato ovviamente in grande stile, con l’annuncio di 10 date (nessuna delle quali in Italia) e la release in streaming di “Cellophane”. Insieme al pezzo, è arrivato un bellissimo video diretto da Andrew Thomas Huang in cui la cantante mostra le sue abilità di pole dancer, già ben note ai suoi follower su Instagram. E sempre su Instagram, FKA Twigs lega a doppio filo la scrittura di questo brano: “Quando scrissi Cellophane, più di anno fa, avevo già in mente una narrazione visiva, ho capito che avrei dovuto imparare la pole dance per renderlo vivo ed è quello che ho fatto”.

Considerando il risultato, non proprio del tempo sprecato.