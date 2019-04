Mark Lanegan, nuovo disco in arrivo

L’inconfondibile voce degli Screaming Trees, Mark Lanegan, ha appena annunciato il ritorno discografico con “Somebody’s Knocking”, undicesimo capitolo della sua avventura solista, in uscita il 18 Ottobre.

Il disco nasce da una riflessione di Lanegan sul potere assolutista della musica, e di come possa penetrare gli animi di tutti; per questo le composizioni all’interno trasudano una gioia trascendentale.

Insieme all’annuncio del disco è uscito anche il videoclip del primo singolo estratto dal lotto, “Stitch It Up”, che vede l’attore Donal Logue nei panni dello storico personaggio di MTV Jimmy The Cab Driver.

Da Maggio Mark Lanegan sarà anche in tour, partendo dagli Stati Uniti e toccando il nostro paese per un’unica data (almeno per ora) che si terrà il 27 Novembre al Fabrique di Milano.