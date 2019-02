Una canzone “polleggiata” per dare il mood giusto alla domenica mattina.

Oh vi giuro che questo pezzo per almeno un annetto è stato la mia sveglia del finesettimana. Aprire gli occhi, hangover a parte, non era poi così male. Vi auguro che possa essere un buon risveglio anche per voi, dab-bbara-da-daddà!

Qui sotto trovate la playlist Spotify con tutte le uscite di Sunday Breakfast, per le vostre domeniche mattina e tutti i momenti di relax da accompagnare con un po’ di musica