La Top 7 della settimana (#7, 2019)

c’è sempre qualcosa da salvare.

7. HEALTH, tra rave e trap

Ritmi rave e trap, ossessioni pulsanti, i losangelini HEALTH escono con il nuovo album “VOL. 4 :: SLAVES OF FEAR” , in uscita oggi su Loma Vista Recordings/Caroline, distribuzione Universal

6. Il “supergruppo” Mini Mansions sulle orme dei Bee Gees

I Mini Mansions sono quello che una volta si diceva un “supergruppo”: Dawes suona nei The Last Shadow Puppets, Parkford negli Arctic Monkeys e Shuman suona il basso nei Queens of The Stone Age.

Hanno annunciato il nuovo album “Guy Walks Into A Bar” in uscita il 26 luglio su Fiction Records/Caroline, distribuzione Universal, e messo a disposizione il primo singolo “GummyBear”.

“credo che questo pezzo sia la cosa più vicina ai Bee Gees che i Mini Mansion possano fare”, ha dichiarato il cantante Michael Shuman.

5. Li abbiamo citati ed eccoli qui, i Foxygen

In redazione ne abbiamo parlato qualche giorno prima di questo annuncio, dei Foxygen. Ed ecco che sono tornati: il nuovo album “Seeing Other People” è in uscita il 26 aprile per Jagjaguwar.

“Livin’ a Lie” – il primo singolo – è molto malinconico.

4. I King Midas Sound: non c’è salvezza

Sono la nostra cover band del mese: il producer Kevin The Bug Martin e il cantante e poeta Roger Robinson alle prese con il senso di perdita.



3. Il pianoforte di Yann Tiersen è tutto

E’ un autore dell’anima, e quando si sentono le sue prime note di pianoforte si rimane sempre ipnotizzati. Yann Tiersen esce con “All” su Mute [PIAS]

2. Ladytron: tutto va a fuoco, evviva il fuoco

Musicalmente non ci si aspetta nulla dal ritorno dei Ladytron. Però la copertina già è di gran classe: due ragazzi che invece che scappare da un incendio, lasciano la macchina e corrono felici verso le fiamme. Praticamente un’allegoria dei tempi attuali.



1. I Piroshka risospinti nell’indiepop degli Anni Zero e dei ’90

Altra “megaband”: i Piroshka sono composti da Miki Berenyi cantante dei Lush , KJ McKillop dei Moose, Justin Welch degli Elastica e Michael Conroy dei Modern English. L’album di debutto “Brickbat” è uscito il 15 febbraio 2019 su Bella Union.

(Paolo Bardelli)