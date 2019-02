[Scoutcloud] Bobby Oroza, soul man finlandese dall’anima old school

Bobby Oroza, artista di Helsinki cresciuto – in una famiglia di musicisti – a pane e dischi Motown, jazz, blues, gospel, doo-wop, ha un’anima black con solidi radici nel soul, groove perché fin dalla prima adolescenza suona, a livello professionale, chitarra e percussioni, e finite le scuole superiori si trasferisce per qualche mese a Santiago di Cuba per studiare e ricercare quei ritmi che di più lo avevano ispirato quando da piccolo il nonno boliviano durante le feste di famiglia, con la chitarra in mano, gli cantava canzoni latine e classici cubani. Lezioni di musica e di vita che Oroza si porta ancora con sè, adesso che lavora con la Cold Diamond & Mink, house band della finlandese Timmion Records e produce singoli soul sfacciatamente old school ma con le vibrazioni giuste, quelle che rendono un brano un quasi “classico”, com’è successo a “This Love” (2016) : dalla Finlandia agli USA in un attimo è finito nella colonna sonora di Ingrid Goes West , film americano del 2017, e campionato in “Hat Trick” di Earl Sweatshirt.



La Big Crown Records di Brooklyn l’ha ripubblicato nel 2018 preparando il terreno anche per un disco d’esordio, previsto per Maggio 2019. Nel frattempo il prossimo 8 Febbraio esce un nuovo 45 giri, “Your Love Is Too Cold” e sembra esplosivo e avvolgente come al solito.



(Monica Mazzoli)