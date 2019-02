Delicate Steve, il vero outsider

Un vero outsider, così può essere considerato Delicate Steve.

Una sua bellissima canzone aveva attirato la mia attenzione nel 2017 (“Winners”) e così avevo fatto la conoscenza con Steve Marion – cantautore, chitarrista e produttore che ha realizzato quattro dischi principalmente strumentali (l’ultimo “This Is Steve”) e che ora ha annunciato il suo quinto LP, intitolato “Till I Burn Up” che sarà pubblicato il 1° marzo su ANTI- Records.

“Selfie of a Man” è la prima estratta dal nuovo album e no, purtroppo non fa l’effetto di “Winners” (il riff non pare particolarmente ispirato).

DELICATE STEVE

