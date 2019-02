Actress ed Herva per Club Adriatico al Covo di Bologna

Il nome di è uno di quelli che non hanno bisogno di presentazioni per il primo appuntamento del 2019 di Club Adriatico nella sua ormai abituale serata allo storico Covo Club di Bologna, in questa inedita collaborazione tra due realtà apparentemente distanti per sonorità e tradizioni, ma uniti da una visione contemporanea e underground.

Sarà infatti ACTRESS, uno dei producer più contemporanei più influenti e visionari degli ultimi quindici anni con capolavori quali “Splazsh”, “R.I.P.” e una serie infinita di uscite su Ninja Tune, Honest Jon’s Records, Nonplus Records e la sua Werkdiscs, l’attesissimo ospite di sabato 2 marzo nella Hall del club bolognese. Con un djset dei suoi, da “lectio magistralis” di dance, techno, bass, jungle, house e chissà cos’altro.

Quello di Darren J. Cunningham a Club Adriatico si può considerare un ritorno dopo il clamoroso djset in occasione dell’edizione 2016 di Loose. Fu un’edizione anch’essa clamorosa con, tra gli altri, Lotic, Josey Rebelle, Beatrice Dillon, Sun Araw, Kamixlo, Nidia Minaj che oggi dimostra la qualità della ricerca di Club Adriatico, se proviamo a considerare chi erano all’epoca e chi sono oggi questi nomi.

Sempre in quella edizione in molti scoprirono il talento del giovane producer e dj fiorentino Herva, consolidato resident delle serate di Club Adriatico che nel frattempo è diventato uno dei nomi italiani più apprezzati all’estero, dopo l’uscita di “Hyper Flux” su Planet Mu.

A completare la serata, nella Entrance, lo storico selezionatore afro Pery, insieme al resident El Putiferio e alla dj brasiliana Amazon Prim.

Per tutte le info e gli aggiornamenti sulla serata, questo è l’evento Facebook.