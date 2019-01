Tre date italiane per i Cloud Nothings

Il gruppo di Dylan Baldi torna in Italia il prossimo febbraio per portare il potentissimo ultimo lavoro “Last Building Burning” che ha segnato il ritorno al suono primitivo dopo il più morbido (a loro modo) “Life Without Sound” che aveva allargato la loro fan base.

I quattro di Cleveland saranno a Milano, Roma e Bologna:

14 febbraio – Milano – Circolo Ohibò (15€ + tess. ARCI)

15 febbraio – Roma – Monk (15€ + tess. ARCI)

16 febbraio – Bologna – Covo Club (15€ + tessera Hovoc 18/19)

Organizza DNA Concerti

Cloud Nothings – So Right So Clean