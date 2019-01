Sentimentalismo nichilista: sono tornati i PUP

I PUP sono tornati e il 5 aprile arriverà il loro nuovo album, pubblicato da BMG/Rise Records. Il disco è stato prodotto e mixato da Dave Schiffman (Weezer, Cass McCombs e The Mars Volta).

Il disco si chiamerà: “Morbid Stuff”.

Per festeggiare l’annuncio, la band ha condiviso il nuovo brano “Kids”.

Il pezzo è una scheggia d’amore nichilista, Stefan Babcock stesso l’ha spiegata così: “Si tratta di quello che succede quando ti imbatti nell’unica persona sulla faccia di questo pianeta senza Dio e desolato che pensa che tutto sia contorto e incasinato come te”.

Ecco la tracklist completa del disco:

1. Morbid Stuff

2. Kids

3. Free At Last

4. See You At Your Funeral

5. Scorpion Hill

6. Closure

7. Bloody Mary, Kate and Ashley

8. Sibling Rivalry

9. Full Blown Meltdown

10. Bare Hands

11. City

Qui potete ascoltare il brano: