Il surrealismo degli Xiu Xiu

L’album “Girl With Basket Of Fruit” è in uscita il mese prossimo ma gli Xiu Xiu ci fanno sentire già un nuovo pezzo del lavoro. Il singolo si chiama: “Pumpkin Attack On Mommy And Daddy”.

Lo scorso anno avevamo già sentito la prima canzone del disco “Scisssssssssors”.

Il brano è affiancato da un videoclip diretto da Angela Seo e Anna Lian Tes. Graficamente il video è una prosecuzione di “Scisssssssssssors”, ripetendo alcuni degli stessi temi e aggiungendo più visioni all’immaginario surreale e particolare già presentato.

Il pezzo è una scalata elettronica convulsa che ci rende ancora più interessati al disco, in uscita l’8 febbraio, che si prospetta un patchwork di surrealismo estremo, pieno di scatti elettronici e trovate innovative.

Potete ascoltare il brano qui: