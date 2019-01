Pearson Sound e object blue al TPO per Habitat

Nel weekend bolognese di ArteFiera, Habitat cambia location per una notte e sabato 2 febbraio ospita al TPO quello che con poche discussioni può essere considerato uno dei migliori dj contemporanei, insieme a una delle nuove producer più intriganti della scena elettronica.

David Kennedy, anche noto nei suoi vari progetti come DJ Harlow, Maurice Donovan, Ramadanman, dal 2008 con il moniker Pearson Sound ha stravolto schemi e canoni della scena dance contemporanea, insieme ai suoi compagni di etichetta, Ben Ufo e Pangaea con i quali nel 2007 ha fondato una delle label più influenti del nuovo secolo, Hessle Audio.

Se in un’ideale classifica dei dj contemporanei più innovativi, versatili e coinvolgenti, Ben Ufo è al primo posto, David Kennedy forse è appena un gradino sotto.

Le coordinate della sua incessante ricerca musicale, nelle sue selezioni, svariano tra UK garage, bass, jungle, UK funky, dubstep, ma senza accorgersene si finisce per ballare tracce house e techno dal gusto molto inglese.

Con solo un LP all’attivo, uscito nel 2015, ma una serie infinita di tracce e remix memorabili, il grande pubblico si è accorto di lui, grazie a dj set passati alla storia in giro per il mondo, ma anche grazie a remix per Radiohead, M.I.A., the xx e addirittura per i Depeche Mode.

Pearson Sound torna in Italia dopo il suo folgorante set nell’edizione 2017 di Loose, il festival di Club Adriatico e, lo diciamo senza esagerazioni, dall’1.30 alle 4.00 saranno le due ore e mezzo più attese della stagione, o forse, dell’ìntero 2019 bolognese.

Prima di lui, da non perdere, alle 23:30, il live set di object blue, talentuosa e visionaria producer techno-femminista che ha sorpreso appassionati e addetti ai lavori con il promettente 12″ “REX”, uscito nel 2018 su Let’s Go Swimming. La giovane artista sperimentale nata a Tokyo, cresciuta e Pechino e oggi di stanza a Londra, si è fatta apprezzare nei più prestigiosi appuntamenti dell’avanguardia techno internazionale, come l’Unsound e l’Atonal ed è stata confermata tra gli act elettronici del Primavera Sound 2019.

