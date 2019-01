Daniele Mana, producer torinese già noto con lo pseudonimo Vaghe Stelle, ha fatto uscire una doppia news bomba: intanto ritorna a far parte del roster Hyperdub Records, e poi annuncia per il 5 Aprile l’uscita del suo primo LP, intitolato “Seven Steps Behind“.

Oltre all’annuncio, è stato rilasciato un video per ‘Solo’, il primo singolo fuori dall’album, che riprende i visual dello storico cartone animato italiano “La linea”. Non vediamo l’ora che sia il 5 aprile.