Il ritorno di Old Fashioned Lover Boy. Ascolta “I Pray”

Quando parliamo di Old Fashioned Lover Boy, parliamo senza dubbio di uno dei progetti d’autore dal respiro internazionale degli ultimi anni. Alessandro Panzeri, titolare del progetto molto Americana, ha presentato oggi il primo singolo dal nuovo album, “I Pray”, che guarda a scenari molto meno folk rispetto ai suoi esordi e proiettati su avvolgenti sonorità soul. Se vi piacciono Frank Ocean, Whitney e i songwriter sofisticati di Mexican Summer e Matador, gradirete senz’altro.

L’album uscirà sulla label romana A Modest Proposal e fa seguito al primo EP del 2014 e a “Our Life Will Be Made of Simple Things”, trainato dall’emozionante singolo “Oh My Love” che l’ha portato a esibirsi e ad avere importanti riconoscimenti fuori dai nostri confini e oltreoceano.