[Foto] ENSI, “CLASH” Release Party, Santeria Social Club, Milano, 29 gennaio 2019

Il 1° febbraio esce su Warner Music il nuovo album di ENSI, “CLASH”, anticipato dal il successo del singolo “Deng Deng”. L’album del rapper piemontese ospita la super star Agent Sasco che, nome di punta della scena dance hall che vanta tra le sue collaborazioni quella con Kendrick Lamar in “The Blacker the Berry”, brano di “To Pimp a Butterfly”.

ENSI ha presentato il disco, insieme a tanti ospiti a sorpresa come Clementino, Big Joe, Rkomi in un evento speciale al Santeria Social Club di Milano.