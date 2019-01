Dentro i pensieri di Nilüfer Yanya

Uno stile ben consolidato nonostante il suo primo album debba ancora uscire: ecco chi è Nilüfer Yanya, che ha confermato la sua attitude nel nuovo singolo “In Your Head” che sarà contenuto in Miss Universe.

Il disco sarà composto da 17 brani. Il singolo racconta come Yanya si nasconda nelle sue paranoie, lei si è detta particolarmente interessata al tema dell’illusione della libertà.

“In Your Head” è stata accompagnato da un video, qui potete vederlo. Il video musicale è stato diretto da ENERGYFORCE con Yanya che vaga per la California.

Ecco la tracklist del disco:

01 “WWAY HEALTH”

02 “In Your Head”

03 “Paralysed”

04 “Angels”

05 “Experience?”

06 “Paradise”

07 “Baby Blu”

08 “Warning”

09 “Heat Rises”

10 “Melt”

11 “‘Sparkle’ GOD HELP ME”

12 “Safety Net”

13 “Tears”

14 “Monsters Under The Bed”

15 “The Unordained”

16 “Give Up Function”

17 “Heavyweight Champion Of The Year”