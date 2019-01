I Broken Social Scene tornano con un nuovo EP

I Broken Social Scene sono pronti a tornare con un nuovo EP il prossimo mese. “Let’s Try The After – Vol 1” uscirà il 15 febbraio tramite Arts & Crafts, e comprenderà cinque brani, due dei quali sono stati suonati in una diretta tv la scorsa settimana.

Ad aprire le danze che ci accompagneranno a metà febbraio è il singolo “All I Want”.

Andare oltre e ricercare una nuova dimensione è l’obiettivo della storica band.

L’ultimo album della band, ‘Hug of Thunder’ è stato pubblicato nel luglio 2017.

Ecco la tracklist del lavoro:

1) The Sweet Sea

2) Remember Me Young

3) Boyfriends

4) 1972

5) All I Want

Qui potete sentire il primo estratto dall’EP: