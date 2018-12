Piero Merola Awards 2018

50 ALBUMS

1. Objekt, “Cocoon Crush.”

2. Earl Sweatshirt, “Some Rap Songs”

3. Pusha-T, “Daytona”

4. Tierra Whack, “Whack World”

5. SOPHIE, “OIL OF EVERY PEARL’S UN-INSIDES”

6. Skee Mask, “Compro”

7. Noname, “Room 25”

8. ROSALÍA, “El Mal Querer”

9. Kali Uchis, “Isolation”

10. Bruce, “Sonder Somatic”

11. cupcakKE, “Ephorize”

12. Oneohtrix Point Never, “Age Of”

13. Tirzah, “Devotion”

14. serpentwithfeet, “soil”

15. Playboi Carti, “Die Lit”

16. Yves Tumor, “Safe In The Hands Of Love”

17. Amnesia Scanner, “Another Life”

18. Lotic, “Power”

19. D Double E, “Jackuum”

20. Cardi B, “Invasion Of Privacy”

21. Vessel, “Queen Of Golden Dogs”

22. Travis Scott, “ASTROWORLD”

23. Vince Staples, “FM!”

24. Rico Nasty, “Nasty”

25. Jorja Smith, “Lost & Found”



26. Saba, “CARE FOR ME”

27. DJ TAYE, “Still Trippin'”

28. Gábor Lázár, “Unfold”

29. Debit, “Animus”

30. Helena Hauff, “QUALM”

31. Barker, “Debiasing EP”

32. Beta Librae, “Sanguine Bond”

33. Laurel Halo, “Raw Silk Uncut Wood EP”

34. Teyana Taylor “T.K.S.E.”

35. Blood Orange, “Negro Swan”

36. Denzel Curry, “TA13OO”

37. Rae Sremmurd, “SR3MM”

38. KIDS SEE GHOSTS, “Kids See Ghosts”

39. JPEGMAFIA, “Veteran”

40. Beach House, “7”

41. TSV1, “Inner Worlds”

42. ZULI, “Terminal”

43. Puce Mary, “The Drought”

44. Ariana Grande, “Sweetener”

45. Pendant, “Make Me Know You Sweet”

46. Octavian, “SPACEMAN”

47. Sheck Wes, “MUDBOY”

48. BROCKHAMPTON, “iridiscence”

49. Robyn, “Honey”

50. Mitski, “Be The Cowboy”

EXTRA

Autechre, “NTS Sessions” vol.1-4



BEST COLLECTION

Young Echo



10 VIDEOS

1. Childish Gambino, “This Is America”

(Hiro Murai)



2. Tierra Whack, “Whack World”

(Thibaut Duverneix, Mathieu Léger)



3. Rosalía, “Malamente”

(CANADA)



4. The Carters, “Apeshit”

(Ricky Saiz)



5. Travis Scott ft. Drake, “Sicko Mode”

(Dave Meyers, Travis Scott)



6. Sheck Wes, “Mo Bamba”

(Tyler Ross, Nick Walker, Sheck Wes)



7. Janelle Monáe, “Make Me Feel”

(Alan Ferguson)



8. Vince Staples, “FUN!”

(Calmatic)



9. Kali Uchis, “After the Storm” ft. Tyler, the Creator & Bootsy Collins

(Nadia Lee Cohen)



10. CupcakKe, “Duck Duck Goose”

(Brandon Holmes)



10 SHOWS

1. Kendrick Lamar, Mercedes-Benz Arena, Berlino



2. Aphex Twin, Club to Club, Torino



3. Björk, Primavera Sound, Barcelona



4. Oneohtrix Point Never, Primavera Sound, Barcelona

5. Laurel Halo djset, CA Loose, Ravenna

6. Tyler The Creator, Primavera Sound, Barcelona

7. Vince Staples, Primavera Sound, Barcelona

8. A$AP Rocky, Primavera Sound, Barcelona

9. Blood Orange, Club to Club, Torino

10. Skee Mask djset, Club to Club Torino

400 TRACKS

