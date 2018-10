Lubomyr Melnyk, in arrivo un disco e un tour italiano

Lubomyr Melnyk, considerato precursore della ‘continuous music’, uscirà con un nuovo disco in occasione del suo 7oesimo compleanno. Melnyk, noto anche come ‘il profeta del piano’ per via della sua devozione allo strumento, o ‘il pianista più veloce del mondo’, uscirà il 7 Dicembre con un album dal titolo “Fallen Trees” per Erased Tapes.

A dispetto del titolo, è in realtà una raccolta di brani vibranti ed altamenti energici, grazie alla capacità di Lubomyr di creare un flusso ininterrotto di note che scorrono velocissime, tra la neoclassica e la più rigida impostazione classica, un magico fluire connesso alla natura, un fiume in piena di estatica energia.

Oltre all’annuncio del nuovo LP, gli ascoltatori italiani si preparino per i tre spettacoli che il pianista ucraino terrà in Italia in questo mese:

14 ottobre, Genova, Palazzo Spinola

25 ottobre, Trento, Teatro Sanbàpolis

26 ottobre, Napoli, Fondazione Pietà dé Turchini, Chiesa di Caterina da Siena