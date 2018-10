Goatman, esordio solista per uno dei membri dei GOAT

Mentre le chitarre annaspano sempre di più nelle classifiche, per fortuna tutta la scena psych se la passa piuttosto bene. Negli ultimi anni dalla Scandinavia si sono ritagliati uno spazio importante i GOAT, misterioso collettivo svedese che mescola rock e musica popolare a bordate di psichedelia.

Di questo anonimo gruppo potremmo sentire a brevissimo anche una derivazione solista: il 12 Ottobre esce infatti ‘Rhythms‘, pubblicazione Rocket Recordings per l’esordio di Goatman, di cui sappiamo solo far parte della combriccola di svedesi mascherati. Sei brani che spaziano dall’afro-rock, al jazz, reggae, soul in cui ben riconoscibile è l’impronta dei GOAT, che da sempre si sono fatti riconoscere per l’approccio personale alla materia. Goatman ha infatti registrato (quasi) tutti gli strumenti che sentirete su disco, affidando le voci ad alcuni dei suoi artisti preferiti.

Di seguito potete trovare “Jaam Ak Salam”, una delle due tracce rilasciate in anteprima.