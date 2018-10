Non siamo ancora in un periodo da neve, anzi, ma il video che accompagna “Ataraksia koidikul” di Galaktlan non può che farci entrare in quella prospettiva.

Galaktlan è il progetto elettronico/sperimentale dell’artista estone Taavi Laatsit, attualmente di stanza a Bruxelles.

L’album si intitola “En Garde” e si può ascoltare in streaming qui di seguito: