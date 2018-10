Belle & Sebastian al lavoro su una colonna sonora

I Belle & Sebastian sono al lavoro sulla colonna sonora dell’imminente debutto alla regia di Simon Bird, famoso nel Regno Unito per il suo ruolo in “ The Inbetweeners”.

Il regista, come è stato riportato nella giornata di ieri, ha finito proprio in questi giorni le riprese della sua commedia di formazione, che ha come protagonista la storia di un adolescente amante dell’heavy metal.

La storia è presa da un romanzo di Joff Winterhart e uscirà al cinema tenendo l’omonimo titolo del libro uscito nel 2012: “Days Of The Bagnold Summer”.

L’ultimo lavoro pubblicato dai Belle & Sebastian è legato alla trilogia di album “How to Solve Our Human Problems”.