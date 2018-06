Per la serie “le notizie, quelle belle”: tornano i Low

Il prossimo 14 Settembre 2018 i LOW pubblicheranno su SUB POP RECORDS/AUDIOGLOBE il nuovo studio album “Double Negative”.

Per Double Negative, i LOW hanno arruolato B.J. Burton, produttore che negli ultimi anni ha lavorato con Bon Iver, Lizzo e Francis and the Lights. Tornando ancora nello studio April Base di Justin Vernon a Eau Claire nel Wisconsin (dove hanno registrato Ones & Sixes del 2015) Alan Sparhawk, Mimi Parker e il bassista Steve Garrington sapevano che volevano andare oltre con Burton e la sua gamma di suoni: volevano vedere cosa, a detta di Alan, “un ragazzo hip-hop” poteva davvero fare con la loro musica. Anziché scrivere e provare ossessivamente a casa a Duluth, nel Minnesota, spesso si dirigevano a sud-est verso Eau Claire, arrivando con schizzi e idee su cui avrebbero lavorato per giorni con Burton. Band e produttore sono così diventati co-sceneggiatori collaborativi, costruendo i pezzi e modificandoli fino a quando il loro scopo e la loro forza non sono apparsi chiari.

Come anteprima dell’album la band ha reso disponibile i videoclip delle prime tre canzoni dell’album che possono essere visionate con questo unico linkhttps://youtu.be/jvEozu4Obfs o separatamente:

“Quorum”



“Dancing and Blood”



“Fly”



La copertina dell’album per Double Negative è stata creata da un collaboratore di lunga data, l’artista inglese Peter Liversidge.

Dopo gli show estivi nel Regno Unito, in Germania e in Polonia, la band si imbarcherà per una prima tappa del tour di supporto al nuovo album con due notti al National Sawdust di New York City e toccherà l’Italia con una data unica il prossimo 5 Ottobre al Teatro Dal Verme di Milano.