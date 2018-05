TANGERINE DREAM, “Miracle Mile Original Soundtrack” (Fire Records, 2018)

Meritevole di grandi attenzioni questa ristampa in occasione del Record Store Day 2018 da parte della Fire Records. Si tratta della colonna sonora originale del film “Miracle Mile” (1988) realizzata dai Tangerine Dream. Praticamente un cult del cinema del genere apocalittico, il film diretto da Steve de Jarnatt e con Anthony Edwards e Mare Winningham nel ruolo di attori principali è chiaramente ambientato a Los Angeles dove un uomo di nome Harry si troverà a fronteggiare il possibile scoppio di una guerra atomica dopo avere in maniera del tutto casuale intercettato una telefonata. Un thriller di alta tensione e allo stesso tempo visionario, acido e con quelle stesse ambientazioni e stile tipiche del cinema anni ottanta di John Carpenter.

La realizzazione delle musiche fu quindi affidata ai Tangerine Dream (che vantano una discografia importante anche nel settore specificamente dedicato alle colonne sonore) in quel momento – tra i tanti cambi di line-up – composti dallo storico membro fondatore Edgar Froese e l’austriaco Paul Haslinger. Pubblicata solo su compact-disc per la Private Music (storica etichetta fondata nel 1984 da un altro ex Tangerine Dream, Peter Baumann) la colonna spingeva chiaramente forte l’accento su sonorità adatte a atmosfere cariche di tensione nello stile di lavori come “Assault On Precinct 13” e “Escape From New York”. Se da una parte tutto questo viene compendiato dalla tradizione della kosmische musik e rimandi a composizioni classiche di avanguardia come “If It’s All Over, On The Spur Of The Moment”, Final Statement” e la bellissima conclusiva “Museum Walk”, quello che colpisce principalmente è la capacità di rinnovarsi e di mettersi in discussione di un musicista come Edgar Froese (ventuno anni dopo dalla fondazione dei TD!) dal che con pezzi come “People In The News” e “After The Call” mostra brillantezza dei suoni e grande lungimiranza con scelte che vanno oltre quello che era il tempo presente. Uno sguardo al futuro quindi – come del resto influenzerà il cinema degli anni successivi “Miracle Mile” – fino al 21 aprile di quest’anno quando è avvenuta la prima storica pubblicazione su vinile.

78/100

(Emiliano D’Aniello)