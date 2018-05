Una canzone “polleggiata” per dare il mood giusto alla domenica. Una domenica mattina “polleggiata”, chiaramente.

Quelle domeniche assolate, quasi estive, in cui fa caldo ma non troppo. La sveglia presto, una bella colazione. A volte non esiste momento migliore per sentirsi vivi -e stupidamente felici- della domenica.

(Matteo Mannocci)