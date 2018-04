Tim Hecker, data unica al Locomotiv di Bologna

Uno dei maestri della musica sperimentale contemporanea sarà di scena venerdì 20 aprile al Locomotiv di Bologna, per un’esclusiva italiana, in un evento organizzato in collaborazione con Disconnect e Decibel Eventi.

Con la serie di capolavori composta da “Harmony In Ultraviolet”, “An Imaginary Country”, “Ravedeath, 1972” e “Virgins”, il compositore canadese Tim Hecker, si è imposto come uno degli esponenti più ispirati della scena elettronica contemporanea, a partire dall’ambiente con deviazioni verso sperimentazioni analogiche e drone L’ultimo lavoro, uscito nel 2016, “Love Streams” ha segnato una svolta nel suo sound, maggiormente improntato sulla melodia, il vocal loop e i suoni organici.

Ad arricchire la serata le trame ambientali di Stromboli, ormai affermato progetto di Maple Death nato da un’idea di Nico Pasquini dei Buzz Aldrin e, in chiusura, i djset di Petit Singe, producer forlivese d’esportazione, tra i nomi di punta della label milanese Haunter Records, e di Grimes_Future.

