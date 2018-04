Primavera Sound, cosa ballare in spiaggia? La top 7 di Populous

Populous finalmente sarà tra i protagonisti italiani del Primavera Sound di Barcelona, che quest’anno si terrà da mercoledì 30 maggio a domenica 3 giugno.

Il producer salentino, che dagli esordi su Morr Music ha progressivamente virato verso sonorità sempre più contaminate e ispirate alle sonorità underground lusitane e centro-americane (come dimostrato dal celebratissimo “Azulejos” uscito nel 2017), è stato confermato nella ricca programmazione del Primavera Pro insieme agli altri italiani Any Other e Guano Padano per l’occasione ci ha suggerito i 7 artisti elettronici che ci faranno ballare sui tre palchi del Primavera Bits, il festival nel festival che si svolge sulla vicina spiaggia di Sant’Adrià de Besos collegata al Parc del Forum da un suggestivo ponte sospeso che si protende intorno agli ormai iconici pannelli solari del Parco.



Quest’anno il Primavera Bits amplia ulteriormente i suoi spazi (e la lunghezza dei tragitti nelle traversate da una parte all’altra del Parc) con la creazione di un terzo palco, il Xiringuito Aperol, che inaugurerà le tre giornate di Barcelona. Saranno diciotto ore di programmazione senza interruzioni, curata in collaborazione con NTS Radio, con l’inedita scelta di suddividere le selezioni per BPM: 100-120 BPM sul nuovo palco, 120-135 sul Bacardí Live e 135-150 al Desperados Club.

Questi i set da non perdere, secondo Populous, che a quanto pare (un po’ lo sapevamo), preferisce ballare dai 120 ai 135 bpm…

7. Jlin

giovedì 31 maggio – Bacardí Live



6. Panda Bear

venerdì 1 giugno – Bacardí Live



5. Gabriel-Garzon Montano

sabato 2 giugno – Bacardí Live



4. Mount Kimbie

giovedì 31 maggio – Bacardí Live



3. Madlib

giovedì 31 maggio – Bacardí Live



2. Donato Dozzy

sabato 2 giugno – Desperados Club



1. James Holden & the Animal Spirits

giovedì 31 maggio – Bacardí Live