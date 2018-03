[Video] PJ Harvey and Harry Escott, “An Acre of Land”

E’ passato un po’ in sordina, ma – si sa – esce sempre tanta roba e, nel caso specifico, non è possibile dimenticarsene.

Stiamo parlando di una canzone di PJ Harvey e Harry Escott, “An Acre of Land”, un tradizional del folk inglese, tratta dal film britannico “Dark River” (regia di Clio Barnard), un thriller incentrato sulla tensione tra un fratello e una sorella dopo la morte del padre.

Alice (interpretata da Ruth Wilson) torna nella fattoria della famiglia North Yorkshire dopo 15 anni, per trovare suo fratello Joe (Mark Stanley) ha lasciato andare in rovina, dalla cura del loro padre malato.

La coppia finisce per lottare per la terra del loro padre defunto.

My father left me an acre of land

Sing ivy, sing ivy

My father left me an acre of land

Sing holly, go whistle and ivy

(Paolo Bardelli)