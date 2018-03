[Video] Jo Passed, “Millennial Trash Blues”

La Sub Pop non smette di sorprendere.

In questo caso, mantenendosi nel genere per cui è conosciuta ai più (in realtà ha pubblicato tanti, tanti altri generi), ovvero quel rock di matrice sonico/grunge di fine ’80/inizi ’90.

I Jo Passed sono un duo di Vancouver capitanato da Jo Hirabayashi ora passato a formazione a quattro.

“Millennial Trash Blues” ci fa capire di che pasta sono fatti, ma ancor di più se recuperiamo la loro esibizione a Live on KEXP.

Pura energia.

Il album “Their Prime” uscirà il 25 maggio su Royal Mountain Records e Sub Pop.

(Paolo Bardelli)

photo credit (home): Reece Voyer