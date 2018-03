Protomartyr, due date a luglio

“Nel caso dei Protomartyr è difficile rimanere impassibili di fronte a una scarica di genuinità così potente e devastante”: così si esprimeva la nostra Monica a riguardo di “The Agent Intellect” (2015), il disco che li ha consacrati come una delle migliori band post punk in circolazione.

I Protomartyr si preparano a far ritorno in Italia anche a luglio (da non dimenticare le date di aprile) con il loro quarto album in studio, “Relatives In Descent”, pubblicato lo scorso 29 Settembre via Domino Records, e anticipato dai singoli “A Private Understanding” e “Don’t Go To Anacita”.

Ecco dove e quando vederli.

VENERDÌ 6 LUGLIO

SOLIERA (MO) – ARTI VIVE FESTIVAL

PIAZZA DANILO LUSVARDI

www.artivivefestival.it

ingresso gratuito

SABATO 7 LUGLIO

CHIUSI (SI) – LARS ROCK FEST

GIARDINI PUBBLICI

www.larsrockfest.it / www.facebook.com/LarsRockFest

ingresso gratuito

LA BAND SARÀ IN ITALIA ANCHE AD APRILE:

MARTEDÌ 17 APRILE

TORINO – SPAZIO 211

Via Francesco Cigna, 211, 10155 TO

Biglietto: 12 euro + d.p.

Prevendite disponibili su www.spazio211.com

MERCOLEDÌ 18 APRILE

RAVENNA – BRONSON

Via Cella, 50, 48124 Madonna Dell’albero RA

Biglietto: 15 euro + d.p.