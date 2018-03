La Top 7 della settimana (#9, 2018)

Tra nevicate record e la chiusura della campagna elettorale, il meglio della settimana musicale appena passata.

#7. OLAFUR ARNALDS torna in Italia ad ottobre.

Dopo tre anni di silenzio, l’artista, compositore e produttore islandese Olafur Arnalds si esibirà nel nostro paese il prossimo il 16 ottobre a Milano, nell’affascinante location dell’Auditorium Fondazione Cariplo. Con un ensemble unico di quartetto d’archi, percussioni, pianoforti e sintetizzatori, fulcro dello spettacolo sarà un algoritmo generativo che Ólafur ha progettato per controllare due pianoforti self-playing come fossero uno.

http://olafurarnalds.com/event/2018-10-16/auditorium-di-milano-fondazione-cariplo/

# 6 CARL BRAVE X FRANCO 126 chiudono il tour a Milano

Il duo romano Carl Brave e Franco 126, fenomeno commerciale pop-rap del momento, ha concluso il tour martedì scorso in un Alcatraz soldout, pieno di regazzini tra trombe, sax, tamarrate e cellulari in mano. Se tiramo pellaria!

#5 Il nuovo documentario di KURT VILE e COURTNEY BARNETT

Kurt Vile e Courtney Barnett hanno pubblicato un nuovo documentario sulla loro amicizia. Friends of Wonder racconta la giornata di preparazione dei due prima della performance al Loew’s Jersey Theatre in Jersey City.

#4. YO LA TENGO: nuovo brano “For you too”

A pochissime settimane dall’uscita di “There’s a riot going on”, ecco un nuovo brano estratto dall’album, che a questo punto si preannuncia una bomba.

#3 SUFJAN STEVENS canterà Mistery of Love alla cerimonia degli Oscar

L’indie-fluorescent hero di Detroit avrà le luci della ribalta mediatica più importante del mondo, la notte degli Oscar, tutte per sé. Tutti attaccati alla tv (o allo streaming) per vedere la versione di Mystery of Love dalla OST di Call me by your name del nostro Luca Guadagnino. Forza Sufjan, porta a casa questo Oscar!

https://www.independent.co.uk/arts-entertainment/music/news/oscars-2018-sufjan-stevens-call-me-by-your-name-song-mystery-of-love-who-is-performing-ceremony-live-a8236416.html

#2 I CAR SEAT HEADREST eseguono la cover di “White Ferrari”

I nostri Car Seat Headrest (che ricordiamo con nostalgia per la strepitosa performance all’Ypsigrock 2017) durante i bis del concerto a Perth del 25 febbraio ci hanno regalato una cover onirica e bellissima di White Ferrari di Frank Ocean (di cui avevano già coverizzato Ivy durante il tour dello scorso anno). Lacrime.

#1 LIBERATO AL SÓNAR!

“Porque Liberato no hace canciones, hace himnos”.

https://sonar.es/es/2018/artistas/liberato