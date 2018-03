La Top 7 della settimana (#13, 2018)

Venerdì santo, venerdì di passione. Non per noi, noi siamo qui ad ascoltarci le robe più belle uscite questa settimana.

7. Dull Company Myself, sulla scia di Preoccupations e Trentemoller

Le note stampa ne consigliano l’ascolto ai “fanatici della prima onda, che per quelli di Preoccupations, Shame o Trentemoller – accanto ai quali, sinceramente, non sfigurerebbe”. Un’affermazione forte. Di chi stiamo parlando? Di Dull Company Myself​, progetto solista di Matteo Ferrante – classe ’97 di Cisterna di Latina.

In effetti, ascoltando “To Load the Feeling of a Trembling Whisper” si è tentati a dire che sì, magari non proprio accanto ai maestri di cui sopra, ma come apertura dei loro live Dull Company Myself​ sarebbe davvero ok.

Bravo.

6. Hibou, lo-fi evoluto

Un po’ ipnotico, un po’ lo-fi, ma in maniera aggiornata: Hibou è il progetto solista di Peter Michel, di Seattle, già batterista-turnista per i Craft Spells.

“Something Familiar”, il suo album è uscito il 2 marzo 2018 sull’etichetta – di Seattle, neanche a dirlo – Barsuk Records.

5. Andiamo subito in Alabama con Tracyanne & Danny

Eh niente, più divento vecchio e più mi piace questa roba americana (inteso come genere) come “Alabama” di Tracyanne & Danny.

Mi verrebbe dubito da comprare un camper e mettermi al volante con questa in filodiffusione. Scontato?

Certo, è un’aspirazione scontata perché è talmente vera che è comune a (quasi) tutti!

Su Merge Records.

4. Gli orizzonti glaciali di Mountain Bird

Stiamo uscendo proprio ora dal freddo pungente di un inverno più freddo del solito, quindi non parrebbe bello rifugiarsi proprio ora a Stoccolma. Ma un brano come “The Wolf” va ascoltato nonostante poi si senta l’esigenza di aumentare il termostato.

Bmp a bassa intensità, rarefazione sintetica modello James Blake con qualche inserto imparato da Apparat, il producer Adam Öhman, in arte Mountain Bird annuncia “Cubism”, il nuovo ep in uscita il 27 aprile 2018 su Nettwerk Records.

3. Josh T. Pearson: per essere un gran cantautore non è necessaria la barba

Senza la barba non lo si riconosce. Poi inizia a cantare e sì, è sempre lui.

Per fortuna che è lui.

Il nuovo album di Josh T. Pearson, “The Straight Hits!”, è atteso per il 13 aprile 2018 via Mute. Qui Josh suona un estratto dal disco in arrivo, “Whiskey Straight Love”, ne le “The Texas Gentlemen Sessions” (che bel nome!)

2. Grant-Lee Phillips il 3 agosto al Festival delle Colline 2018

La recensione arriverà a breve: “Widdershins” è il nuovo album, con classe e stile, di quel grande nome del songwriting americano che è Grant-Lee Phillips. Per i più distratti Grant-Lee Phillips è stato mente e ispiratore degli strepitosi Grant Lee Buffalo.

Il concerto di Grant-Lee Phillips nel Cortile della Chiesa di Bonistallo a Poggio a Caiano (Prato) va ad aggiungersi a quello dei Calexico (venerdì 13 luglio al Centro per l’Arte Contemporanea di Prato), prime anticipazioni del Festival delle Colline 2018.

1. Rival Consoles, IDM cinematica

Ad ascoltare il nuovo estratto “Untravel”, Rival Consoles non parrebbe più IDM: oramai è divenuto musica da film. Con una classicità alla Vangelis.

L’album “Persona” è, come dicono i giornalisti inglesi bravi, “set for release on 13th April 2018 via Erased Tapes“.

