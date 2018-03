I Parquet Courts si danno al funk

I Parquet Courts cambiano: la title track (“Wide Awake”) del loro imminente nuovo album infatti è davvero in contrasto con i lavori precedenti, c’è molto funk e si può pure ballare.

Il video diretto da Brother Willis e girato a New Orleans durante il Mardi Gras (il carnevale di New Orleans) vede i membri della band indossare degli smoking viola e comportarsi in modo esuberante per le strade della città: “Ero molto incuriosito dall’idea della band di girare delle scene in giro per New Orleans durante il Mardi Gras” ha detto Willis.

“Wide Awake!”, l’album, esce il 18 maggio 2018 su Rough Trade Records.

foto in home di Ebru Yildiz