La Top 7 della settimana (#7, 2018)

UNA TOP 7 SETTIMANALE COL CAPSLOCK.

La consueta rubrica del weekend, con il meglio degli ultimi sette giorni.

#7. Courtney Barnett, i gattini, la vita tranquilla

Finiremo mai di utilizzare i gatti come topic/character per rendere Internet un posto divertente. E perchè mai?! Detto questo, ci sono gattini anche nel nuovo pezzo/video di Courtney Barnett. Non è una di quelle tracce che ti fanno cascare dalla sedia, ma la collaborazione con Kurt Vile probabilmente le ha insegnato anche a sciallarsela. Ecco “Nameless, Faceless”. Il disco da cui è tratta si chiama “Tell Me How You Really Feel” ed esce a maggio.



#6. Non so stare senza i Beach House

Sembra che i Beach House abbiano finalmente capito una cosa importante riguardo i loro fan: che non ce la fanno a stare troppo tempo senza di loro. Due album nel 2015, uno uscito l’anno scorso, e un nuovo che probabilmente sta per uscire – o almeno così si vocifera. Che sia vero o no, è comunque vero che questa settimana è uscito un nuovo pezzo: è “Lemon Glow”. Va bene per l’ascolto, ma il video lo consigliamo solo se non avete mangiato da poco.



#5. Everything Is Recorded, praticamente un gala

È uscito da un paio di giorni l’album di debutto di Everything Is Recorded, il moniker dietro al quale c’è mister XL Recordings, Richard Russell, e non l’ho ascoltato abbastanza per poter formulare un giudizio completo. Per ora mi limito ai fatti: a rendere interessante il disco è anche solo la lista di featuring presenti. Questo è il pezzo che vede la collaborazione con Owen Pallett e Sampha, ma nel resto delle tracce che lo compongono compaiono anche le Ibeyi, Kamasi Wahington, Damon Albarn. Insomma, di roba da ascoltare ce n’è.



#4. Che eleganza Rival Consoles

Si chiama “Unfolding” il nuovo pezzo di Rival Consoles ed è una di quelle cose che, tra tanti ascolti, alla fine mi è rimasta in testa. Techno di elegantissima fattura, un brano che si fa apprezzare e scoprire man mano che premi play. A questo punto sono molto curioso di ascoltare l’album da cui è tratto: “Persona”, in uscita ad aprile per Erased Tapes.



#3. T’aspettavo, Amen Dunes

Quello di Amen Dunes è senza dubbio il disco che sto aspettando con più smania. Mi innamorai di “Love” ( e come non avrei potuto, con un titolo così?), e pure il nuovo “Freedom” (in uscita su Sacred Bones) non promette mica male, almeno a giudicare dai singoli estratti finora. Il primo è stato “Miki Dora“, in heavy rotation nei miei ascolti, e questa settimana è uscito “Blue Rose”.



#2. Sophie sempre meglio

Non sono uno che arriva puntuale sulle freschezze della contemporaneità musicale, ma su Sophie non ho mai avuto dubbi: piaciuta da sempre, continua a stupirmi. I nuovi singoli mostrano un’artista in piena evoluzione, inimitabile per la capacità di creare pop con il rumore e atmosfere non certo accessibili a tutti. L’ultimo pezzo è “Faceshopping”.



#1. Myss Keta sul trono

A proposito di artiste incredibili, il trono di questa top sette settimanale non poteva che essere suo. Lo dico? Lo dico: in Italia non esiste nessuno in grado di proporre così tanto stile – musicale, ma che dico solo musicale, diciamo pure estetico – e così bene, efficacemente.