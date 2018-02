[Anteprima] Ascolta i Warias remixati da Yppah

Joe Corrales Jr, il poliedrico artista di Ninja Tune che tutti conosciamo come Yppah, ha reinterpretato a modo suo uno dei nuovi brani dei Warias raccolti nell’EP “Now It’s Never”, uscito alla fine del 2017 su Coypu Records.

Il brano scelto dal trentaseienne texano adottato da Long Beach, California, è “Feelings Jar” e il risultato è una convulsa rivisitazione molto weatheralliana del brano, tra ipnosi sintetiche e ubriacanti dilatazioni di derivazione psichedelica e shoegaze.

Per chi non avesse mai sentito parlare di Warias, è il progetto di Matteo Salviato, già bassista live di The Soft Moon, e del batterista Giulio Marzaro. Il nuovo lavoro del duo, che in questi anni ha collaborato con artisti come Slow Magic, Soviet Soviet, Dream Koala, Father Murphy, e condiviso il palco – tra gli altri – con Aucan, Peter Hook e Xiu Xiu, è stato registrato in parte all’aperto tra le fabbriche dismesse del Porto di Venezia.