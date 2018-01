[Video] Courtney Barnett + Kurt Vile, Live on KEXP

Lo ammettiamo: abbiamo un po’ snobbato la collaborazione Courtney Barnett e Kurt Vile. Perché dopo l’annuncio grandioso di questo progetto “coppia” di due tra i nostri artisti preferiti, i risultati sono stati un po’ una sottrazione di entrambi, invece che un’addizione tra i due addendi. Che è comunque meglio di molta altra roba che ci passa sotto il naso (o, meglio, a livello di orecchie), ma – si sa – la delusione funziona molto più spesso quando sono alte le aspettative. In ogni caso in recensione l’album “Lotta Sea Lice” si è aggiudicato un 65/100, e tale è.

Questo non vuol dire che un live dei nostri due eroi lo andremmo a vedere volentieri, per cui perché non partire dalla performance completa del live on KEXP, registrata lo scorso ottobre 2017?

(Paolo Bardelli)