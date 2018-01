The Breeders a giugno in Italia

Una grande notizia per i vecchi fan di una delle band simbolo degli anni 90. The Breeders tornano finalmente in Italia per due date, a inizio giugno per presentare il loro nuovo album “All Nerve” anticipato da “Wait in the Car”, in uscita il 2 marzo 2018 su 4AD.

Kim Deal dei Pixies e la sua gemella Kelley, Jim Macpherson e Josephine Wiggs si sono riuniti nel 2013 per il ventesimo anniversario di “Last Splash”, album iconico sospinto dal classico “Cannonball” (con l’iponico e indimenticabile video di MTV diretto da Kim Gordon e Spike Jonze) e da un anno on the road – incluso anche un tour di supporto al tour In Utero dei NirvanaTutto è culminato nell’epico tour di Lollapalooza del ’94, quando Last Splash è diventato disco di platino e il Melody Maker ha definito The Breeders come “la band più casualmente geniale in circolazione”.

Ciò che fa presagire un loro passaggio anche dal Primavera Sound di Barcelona che non ha ancora annunciato il suo cartellone.

05 giugno 2018 – Ferrara – Cortile Estense

Ferrara Sotto Le Stelle

Inizio live: 21,00

Biglietto: 20 euro +d.p.

PREVENDITE DISPONIBILI DALL’11 GENNAIO:

Ticketone – www.ticketone.it – 892.101

Vivaticket – www.vivaticket.it – 892.234

Do It Yourself – www.diyticket.it – 892.369

06 giugno 2018 – Milano – Santeria Social Club

apertura porte:19,30

inizio concerti: 20,15

Biglietto: 22 euro +d.p.

