MUDHONEY, “Live in Europe” (Sub Pop Records, 2018)

La Sub Pop Records apre l’anno 2018 proponendo in edizione limitata questo live album di una delle band storiche dell’etichetta. Mi riferisco ai Mudhoney, la storica band di Seattle capitanata da Mark Arm e probabilmente quella che più tra tutte ha significato veramente che cosa sia stato il ‘grunge’ sia su di un piano puramente musicale che spirituale e questo al di là di quelle che sono state tutta una serie di derive che con lo spirito autentico del movimento avevano ben poco in comune.

‘Live in Europe’ oppure ‘LiE’ è stato pubblicato lo scorso 19 gennaio. Il disco è la prima pubblicazione dei Mudhoney dall’ultimo disco in studio (‘Vanishing Point’, 2013) e contiene alcune delle performance live della band raccolte nel corso dell’ultimo tour europeo nel corso dell’anno 2016. Le tracce sono infatte state registrate in diversi concerti. La maggioranza sono estratte dal concerto di Malmoe in Svezia. Altre canzoni sono state registrate live a Primosten in Croazia, Berlino, Vienna, Oslo e Ljubljana in Slovenia. All’interno vi sono tre canzoni dall’ultimo disco ‘Vanishing Point’ (‘The Final Course’, ‘What to Do With the Neutral’, ‘I Like It Small’) e qualche super-classico come ‘Get Into Yours’, ‘Broken Hands’, ‘Poisoned Water’…

La qualità delle registrazioni è molto alta e sicuramente superiore alla media dei dischi live, ma soprattutto la conferma del vigore e della forza di una band che nel 2018 festeggia i trent’anni di carriera ma che come possiamo benissimo constatare, non gli pesano affatto.

Emiliano D’Aniello

72/100