[Première] Il pop “concreto” di Nicol Bana

Nicol Bana è una produttrice musicale, cantautrice e polistrumentista. Scrive in italiano, campiona rumori della vita quotidiana e li organizza in collage musicali dall’estetica tra elettronica e avant-pop, accompagnandosi con synth e chitarra elettrica

Presentiamo in anteprima esclusiva il suo nuovo ep “La Maieutica” (in uscita il 21 maggio 2021), che si ispira alla musica concreta ma con una matrice fondamentale pop, e con contaminazioni attraversano territori lo-fi, avant pop, world e jazz e ascolti (tra gli altri) di musiciste come Genevieve Artadi, Juana Molina, Mica Levi e Tune-Yards. Nicol canta in italiano e non mancano altresì riferimenti alla tradizione pop, rock e cantautorale italiana di Battiato, Giovanni Lindo Ferretti ed Ivan Graziani.

I testi sono ispirati da situazioni di vita vissuta come lo scontro purtroppo inevitabile con una società in transizione ma ancora d’impostazione maschilista (“Kobrini”), lo sfottò sui luoghi comuni ed altre questioni irrilevanti di cui si nutrono le polarizzazioni social a fronte di una realtà che accade parallelamente e che purtroppo sfugge (“Le Previsioni del Tempo”) oppure ancora la ricerca di qualcosa di più profondo e autentico della semplice realtà sensibile come la ricerca di un suono (“Ossa”), per finire con il ripudio di quella glorificazione e al contempo colpevolizzazione di cui sono oggetto l’adolescenza e l’infanzia (“Giovani”).

La “Maieutica” ep è prodotto e suonato da Nicol Bana

Registrato e Mixato da Michele Coratella c/o il Mikor Studio.

Masterizzato da Daniele Salodini c/o il “Woodpeker Mastering” studio.

BIOGRAFIA:

“Classe 1989, Salò. Professione educatrice musicale, il mio lavoro mi porta quotidianamente in mezzo ai bambini, nelle scuole, a interagire musicalmente con tanti suoni ed esplorazioni vocali. Parallelamente negli anni ho coltivato la passione per il collezionare campioni audio. All’inizio ho sperimentato cercando un modo personale di rapportarmi con la musica: ho tenuto concerti improvvisati assurdi di cui credo il migliore sia stato in apertura a Freak Antoni in un baretto di provincia, volevo che i pezzi restassero legati ad un preciso spazio e tempo, motivo per cui la prima demo è esistita in sole tre copie regalate. Ho sperimentato periodi più definiti, accompagnandomi con elettronica, tastiere giocattolo, oggetti vari synth e chitarra elettrica, tenendo qualche concerto attorno alla zona in cui abito tra Cremona, Verona e Brescia. Il quotidiano prendere suoni dalla realtà circostante e organizzarli in musica sul luogo di lavoro e la passione per il DIY timbrico mi hanno portata infine a registrare e campionare suoni della mia quotidianità e trasformarli in canzoni, processo che mi è sorto spontaneo definire maieutico, perché è così che l’ho percepito. Da qui il nome, scelto a febbraio 2020, quando infine mi sono decisa a dare forma ad un progetto musicale”

Nicol

Facebook https://www.facebook.com/nicolbanamusicacose

Instagram https://www.instagram.com/nicol_bana/