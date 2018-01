Marcus Marr, il nuovo alfiere della dark-house

La house scura (non è particolarmente codificato il concetto di “dark-house“, ma ci sentiamo di utilizzarlo per l’occasione) ha un nuovo alfiere: trattasi del produttore londinese Marcus Marr che ha pubblicato oggi “Familiar Five”, il brano che dà il titolo al suo prossimo “Familiar Five EP” a 4 tracce, EP previsto per il 2 febbraio 2018 via DFA Records.

Tra echi di Massive Attack e sentieri aperti da Kelly Lee Owens, Marcus Marr è un dj da tenere più che d’occhio.

In questo senso la DFA Records è sempre una sicurezza.

(Paolo Bardelli)