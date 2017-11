Velvet Culture Festival: a Lecce va in scena la seconda edizione

Natale a Lecce non è come ce lo si può immaginare così su due piedi. Dal 22 al 25 dicembre infatti nella cittadina pugliese andrà in scena la seconda edizione del Velvet Culture Festival, una manifestazione nata con il duplice intento di valorizzare la musica elettronica e di contribuire alla destagionalizzazione del turismo del Salento.

Tutta la proposta artistica del festival quest’anno ruota intorno alla parola “Increase“, una specie di portafortuna e manifesto programmatico: Velvet Culture vuole infatti crescere come manifestazione e crescere dentro alla città che la ospita, nella speranza di raggiungere un pubblico sempre più numeroso.

Un intendo che si evince anche a giudicare dagli ospiti di questa edizione: ci sono Claudio Coccoluto e Daniele Baldelli, autentiche leggende del djing italiano, c’è Ben Klock, c’è il pianista Theo Allegretti, il rapper Nitro – oltre che ad una fitta schiera di “addetti ai lavori”, che va dai giornalisti come Damir Ivic e Ennio Ciotta agli organizzatori di festival Dino Lupelli (Linecheck Festival), Marco Ligurgo (roBOt Festival) e Michele Casella (Loop Festival).

Il programma è fittissimo: per non dilugarci, meglio un clic su www.velvetculturefestival.com.