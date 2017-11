La Top 7 della settimana (#47, 2017)

7. Astrobal, psichedelia pop-elettronica con french-touch

E’ sempre così, in periodi di magra da Air ci si aggrappa sempre ad artisti come Astrobal che ci possono distrarre da questa mancanza. Psichedelia a basso voltaggio ed alta gradazione di eleganza pop e di french touch.

Il produttore francese Astrobal ha appena pubblicato ‘Memories of Stars’ EP (su Karaoke Kalk) featuring Laetitia Sadier degli Stereolab.

Memories Of Stars EP by Astrobal

6. Perina, un cantautore misurato e semplice

Perina è un cantautore trentino e la sua “Innegabile bravura” è misurata e semplice come le cose buone.

Il video è girato da Nicolò Angeleri nei dintorni del Lago di Tovel (TN). Il primo album solista di Perina, dopo le esperienze con i Camp Lion, si intitola “Seieventisette” ed è in uscita a inizio 2018 per Cabezon Records.

5. Giraffage ft. Japanese Breakfast

Giraffage, è un musicista e produttore di San Francisco. “Maybes” è il suo nuovo video e singolo, con la collaborazione di Japanese Breakfast. L’album di debutto si intitola “Too Real”.

4. Mac DeMarco live on KEXP

KEXP ci regala sempre emozioni: questa settimana una full performance di Mac De Marco.

3. King Gizzard, ecco il quarto (!) album del 2017

E così siamo arrivati a quattro album nel 2017. Ma ne è in arrivo il quinto. I King Gizzard and the Lizard Wizard hanno pubblicato “Polygondwanaland”.

2. Nuovo mix per i Soulwax

Sempre esaltanti, i Souwax. Questa è una nuova versione di “Is It Always Binary” come DEEWEEDUB mix.

1. Un gran bel regalo da Sufjan Stevens

Sono diventato ossessionato da Sufjan Stevens, non ero così: ma è bellissimo quando ci si innamora di un artista. Ad esempio credo di essere arrivato ad ascoltare “Wallowa Lake Monster” una cinquantina di volte, qualche domeniche fa. Questo racconto di una madre che lascia i suoi bambini sotto la pioggia a Detroit mi dilania il cuore.

“The Greatest Gift” è un album di inediti non inclusi in “Carrie & Lowell” (2015), ed è uscito il 24 novembre 2017 su Asthmatic Kitty, presente pure una edizioni in cassetta traslucida.

The Greatest Gift by Sufjan Stevens

(Paolo Bardelli)