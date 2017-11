Si apre a Parma l’undicesima edizione di Barezzi Festival

“Senza paura di frontiere, limiti o barriere” è lo slogan dell’undicesima edizione di Barezzi Festival, dal 14 al 19 novembre a Parma e dintorni per l’undicesima edizione del Barezzi Festival. Soul, jazz, pop, elettronica, classica, world, rock e trip hop le traiettorie principali di un programma che miscela con eleganza nuovi astri in ascesa come il talentuoso cantautore britannico Michael Kiwanuka, sul palco del Teatro Regio il 17 novembre, ai nomi di assoluta fama mondiale come il pianista Wim Mertens, in prima assolta e in esclusiva nazionale insieme alla Filarmonica Arturo Toscanini il giorno seguente, 18 novembre, sempre al Regio di Parma. Leggende del jazz come il cubano Gonzalo Rubalcaba o gli americani Yellowjackets, la storica band fondata da Robben Ford, al fianco di Colombre, rivelazione della scena indie italiana nel 2017, o del duo elettronico tedesco Grandbrothers e poi ancora Gonjasufi con DJ Maseo dei De La Soul, i Ninos du Brasil con il producer britannico Nightmares On Wax.

Ad ospitare gli appuntamenti in programma, oltre al Teatro Regio di Parma, al Teatro Verdi di Busseto, al Teatro al Parco, l’Auditorium Paganini di Parma e al Teatro Pallavicino di Zibello, alcuni fra i più suggestivi e simbolici luoghi come, il BdC dedicato alla programmazione del Barezzi Off e il Wopa che ospiterà le performance di Strade by Tanqueray.

Questo il programma completo.

martedì 14 novembre

Yellowjackets

Teatro Magnani, Fidenza, ore 20.30

ingresso 25 euro + d.p.

Grandbrothers

Teatro Pallavicino, Polesine Zibello, ore 23.00

ingresso 15 euro + d.p.

mercoledì 15 novembre

Gonzalo Rubalcaba Piano Solo

Teatro Verdi, Busseto, ore 20.30

ingresso 25 euro + d.p.

Colombre

Teatro Pallavicino, Polesine Zibello, ore 23.00

ingresso 12 euro + d.p.

giovedì 16 novembre

Barezzi Snug

osterie di Parma, ore 13

Barezzi Off – Miles Cooper Seaton

BdC, Parma, ore 18

ingresso libero

Maria Gadù + Selton (opening act)

Auditorium Paganini, Parma, ore 20.30

ingresso 25 euro + d.p.

Strade by Tanqueray – Malihini

BdC, Parma, ore 23

ingresso libero

venerdì 17 novembre

Barezzi Snug

osterie di Parma, ore 13

Barezzi Off – Don Antonio

BdC, Parma, ore 18

ingresso libero

Michael Kiwanuka + Carmine Dileo (opening act)

Teatro Regio, Parma, ore 20.30

ingresso 25 euro + d.p.

Strade by Tanqueray – Gonjasufy + Dj Maseo (De La Soul)

Wopa, Parma, ore 23

ingresso a pagamento

sabato 18 novembre

Barezzi Snug

osterie di Parma, ore 13

Barezzi Off – Pierre Bastien

BdC, Parma, ore 18

ingresso libero

Wim Mertens | Filarmonica Arturo Toscanini + Bruno Bavota (opening act)

Teatro Regio, Parma, ore 20.30

ingresso 35 euro + d.p.

Strade by Tanqueray – Ninos du Brasil + Nightmares on Wax

Wopa, Parma, ore 23

ingresso a pagamento

domenica 19 novembre

Giorgio Conte e l’Orchestrino + Emanuele Nidi (opening act)

Teatro al Parco, Parma, ore 20.30

ingresso 20 euro+d.p