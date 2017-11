Klangstof, piccoli “radiohead” crescono

I Radiohead sono una band difficile da imitare, ma alle volte qualcuno ci riesce, ed anche bene.

I Klangstof sono una band ora di base in Olanda ma capitanata dal 25enne Koen van de Wardt, nato in Norvegia. Ascoltando “Resume”, singolo estratto dall’EP “Everest”, uscito il 3 novembre 2017, converrete con noi che l’indole vocale è mutuata da Yorke e i territori sonori sono quelli un po’ modello “The King Of Limbs”.

Nulla di male, anzi, le idee ci sono e con più personalità in futuro i Klangstof potrebbero davvero sorprenderci. Intanto l’orecchio di chi scrive è rimasto piacevolmente colpito a tal punto da presentarveli (e consigliarveli).

Ma probabilmente li conoscerete già, visto che a seguito del debut album “Close Eyes To Exit” (uscito nel settembre 2016) sono stati la prima band olandese a calcare il palco del Coachella 2017, ed inoltre sono arrivati anche in Italia al Ypsigrock questa estate.

Ora bissano: sabato 25 novembre al Covo di Bologna e domenica 26 al Dude di Milano.

Se fossi in voi io ci andrei.

(Paolo Bardelli)