Idles, data unica a Bologna per Inverno Fest

Gli Idles arrivano finalmente in Italia, in data unica al Covo di Bologna venerdì 16 febbraio 2018, per Inverno Fest, organizzato dai nostri partner di No Glucose.

La band post punk di Bristol che ha pubblicato quest’anno il suo primo fragoroso LP “Brutalism” a dispetto del genere ammette di ispirarsi al jazz, al The National, alla minimal techno e di essere sbocciata grazie a “Yeezus” di Kanye West che ha ispirato e accelerato l’uscita del loro LP di debutto dopo una serie di singoli ed EP.

Dal vivo, come hanno dimostrato aprendo ai Foo Fighters, e sui palchi dei più rinomati festival estivi internazionali, i cinque sono una vera macchina da guerra.

Questo alla prima delle due serate di Inverno Fest sarà il loro primo passaggio nel nostro paese.

Tutti i dettagli sul weekend e nuove conferme nelle prossime settimane. Intanto potete seguire l’evento Facebook ufficiale.