I Death In Vegas a Modena in data unica

Loro sono dei fuoriclasse, e il loro “Scorpio Rising” (2002) è ancor oggi uno degli album più rappresentativi dello scorso decennio.

Se così è, allora l’8 dicembre 2017 è un giorno che dovete segnare sul calendario con il doppio cerchio rosso. Perché è il giorno in cui i Death in Vegas tornano in Italia, per un un’unica data al Tube Club di Modena.

Questa affascinate creatura musicale, capitanata dal producer Richard Fearless porterà dal vivo, per la prima volta da noi, l’ultimo disco intitolato Transmission. Più languido e oscuro rispetto ai lavori passati, che dalla folgorante contaminazione tra rock ed elettronica in salsa psichedelica di Scorpio Rising sono passati alla sperimentazione spinta di Satan’s Circus, questo sesto album in studio della band inglese è un trionfo di industrial unito al sex appeal. Un continuo connubio di freddo e caldo, quindi, reso alla perfezione anche dall’uso dei testi e della voce di Sasha Grey (come vi avevamo dato atto con apposita news), ormai parte integrante della band. La maestria di Fearless con i suoi beat elettronici carichi di synth analogici, unita alle liriche crepuscolari ma anche romantiche di Grey, hanno incendiato Transmission, che non, sarà, però, il solo protagonista di quello che ha tutta l’intenzione di essere un concerto che si prende la libertà di vagare tra passato, presente e magari anche futuro di una band che non conosce la prevedibilità.

Per non lasciare nulla di scontato, è d’uopo ripubblicare una delle più belle loro songs, “Hands Around My Throat”. Sono in effetti passati 15 anni, e magari qualcuno non la conosce…

Paolo Bardelli